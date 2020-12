Rogo all'ex caserma: si sospetta il dolo

Alle 22:30 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Contrà Mure della Rocchetta a Vicenza per un principio d’incendio all’interno dell’ex caserma della Guardia di Finanza e un cassonetto in fiamme della carta poco distante.

I pompieri arrivati dalla vicina sede con due autopompe, un’autoscala, un’autobotte e 11 operatori, hanno spento le fiamme sviluppatesi sull’ingresso della sede, che hanno bruciato dei pallets di legno provocando una notevole quantità di fumo. Mentre altro personale si occupava di spegnere l’incendio del cassonetto della carta.

Sul posto la polizia locale che ha dato l’allarme. Le cause dell’incendio di cui non si esclude il dolo sono al vaglio dei vigili del fuoco e della polizia locale. Le operazioni di soccorso sono terminate a mezzanotte circa.