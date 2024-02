Incendio di un camino rischia di estendersi al tetto in legno, l'intervento dei vigili del fuoco (VIDEO)

Poco prima delle 13:30, di lunedì 26 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via del Rossin a Sandrigo per l’incendio di una canna fumaria di due abitazioni affiancate. All’arrivo delle squadre il fumo fuoriusciva dal sottotetto della casa di fianco facendo pensare che si fosse già esteso al tetto con travatura in legno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pompieri accorsi da Vicenza e da Bassano con 5 automezzi antincendio e 14 operatori, sono riusciti tempestivamente a spegnere le fiamme, che invece hanno coinvolto solo la canna fumaria il cui fumo si è incanalato nel sottotetto dell’abitazione di fianco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della casa sono terminate dopo circa due ore.