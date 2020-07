Deposito di rotoballe avvolto dalle fiamme: distrutti mille quintali di foraggio

Dalle 8 di lunedì mattina i Vigili del fuoco stanno operando in via Guarniere a Bressanvido per l’incendio di un deposito di oltre 250 rotoballe: nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre accorse da Vicenza, Bassano del Grappa e Thiene con i volontari, due autopompe, due autobotti, un mezzo di supporto e sedici operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del deposito dei circa 1000 quintali di foraggio. Le operazioni di spegnimento e bonifica proseguiranno presumibilmente per tutta la giornata di oggi.

