Scoppia l'incendio nel deposito: fumo anche nell'abitazione attigua, donna intossicata

Nel pomeriggio di venerdì, poco prima delle 14.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Bernuffi a Montecchio Maggiore per l'incendio di un deposito attrezzi agricoli che si è esteso alla facciata dell'attigua abitazione: una persona è rimasta intossicata.

I pompieri arrivati da Arzignano hanno portato fuori la donna dalla casa invasa dal fumo, che è stata subito assistita dal personale fino all'arrivo dei sanitari del Suem. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme del deposito utilizzato come deposito masserizie, le cui fiamme rischiavano di interessare le altre abitazione vicine.

Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra intervenuta le cui operazioni sono terminate dopo circa tre ore.