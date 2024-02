Fiamme in un garage deposito, bruciato un furgone

Poco prima delle 20:30, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Del Lavoro ad Arzignano per l’incendio di un garage deposito di un’azienda conciaria. I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le l’incendio di un furgone, riuscendo ad evitare la propagazione delle fiamme ad altri numerosi veicoli di lavoro presenti nel deposito. Bruciate diverse masserizie messe a deposito coinvolte nell’incendio, tra cui tre bombole di GPL. Danneggiato il solaio della struttura. Inibito l’utilizzo della stanza sovrastante e dei locali fino al ripristino degli impianti e della sicurezza della struttura. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa due ore.