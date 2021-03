Incendio nella notte, la cucina prende fuoco: una persona intossicata

L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale dagli operatori del Suem per aver respirato il fumo del rogo. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'appartamento

Nella notte tra sabato e domenica, alle 1:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Rocchi a Rossano Veneto per l’incendio divampato all’interno della cucina di un appartamento: una persona intossicata per aver respirato del fumo.

I pompieri arrivati da Bassano con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori, hanno prontamente spento le fiamme scaturite dal piano cottura le quali si propagate ai pensili e l’arredamento della cucina. Danni da fumo all’intero appartamento.

Il residente venuto fuori dall'alloggio prima dell’arrivo dei vigili del fuoco è stato assistito dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Inibito l’uso dell’appartamento fino al ripristino dell’impianto elettrico e delle condizioni igienico sanitarie. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.