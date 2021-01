Incendio in cucina, anzianza intossicata dal fumo

Ha respirato il fumo dell'incendio che si era sviluppato nella cucina della sua abitazione mentre stava dormendo. All'alba del giorno dell'Epifania una signora di 71 anni è finita in ospedale con sintomi di intossicazione. Sul posto, in via Boito a Vicenza, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'appartamento del primo piano dove abita l'anziana.

I vigili del fuoco hanno affidato la 71enne a un'ambulanza del Suem 118 pere i trasporto al San Bortolo in codice giallo. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei pompieri.