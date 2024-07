Fiamme dalla cucina, probabile corto di un elettrodomestico

Alle 23 di lunedì, i Vigili del fuoco sono intervenuti ad Arzignano, in via Generale Vaccari, per un incendio divampato nella cucina al piano terra di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita.

Le fiamme, probabilmente divampate per un malfunzionamento elettrico di un elettrodomestico, hanno interessato il piano in legno dell’arredamento e i pensili della cucina.



La squadra dei Vigili del fuoco arrivata dal locale distaccamento, ha spento le fiamme, circoscrivendo l’incendio solo alla cucina, evitando il coinvolgimento delle altre stanze e dell’intero immobile. Al momento dell’incendio in casa non era presente nessuno.

Il personale ha poi provveduto all’aereazione della casa. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa due ore.