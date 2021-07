Fiamme in ditta, a fuoco un cassone

Laterale Via Donanzola

Sabato pomeriggio, intorno alle 16, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Donanzola a Campiglia dei Berici per l’incendio di un cassone all’interno di una ditta di marmi.

I pompieri arrivati da Lonigo con due automezzi antincendio e cinque operatori, hanno subito spento il fuoco del contenitore, che conteneva rifiuti non pericolosi. Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni dei vigili del fuoco di spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa un’ora.