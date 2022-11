Rogo nella notte, a fuoco un capannone di 10mila metri quadrati

Vasto incendio nella notte, visibile a chilometri di distanza. Le fiamme hanno interessato l'intera area di un capannone della Vibo Spa, azienda di produzione accessori metallici per mobilifici con sede in via Arzignano a Trissino. Da mezz’ora dopo la mezzanotte di domenica, i vigili del fuoco arrivatI da Arzignano, Vicenza, Lonigo e con i volontari di Thiene con 4 autopompe, 4 autobotti, un’autoscala, altri mezzi di supporto e 27 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Sul posto, per coordinare le operazioni di soccorso, sono arrivati il funzionario di guardia e il capo servizio. L’incendio nella notte è stato circoscritto e nella mattinata di lunedì sono in corso le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.Nessuna persona è rimasta ferita.