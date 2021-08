Rogo in un deposito di bici in città,  in fiamme 500 mq di capannone

Completamente distrutto tutto il contenuto dell’edificio. Danni ingenti. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco dell’ufficio di polizia giudiziaria del comando. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai sono terminate all’alba.

La notte scorsa, poco prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale della Pace a Vicenza per l’incendio generalizzato di un capannone adibito a deposito e vendita riparazioni biciclette ed e-bike.