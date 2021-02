Capanno in fiamme, bruciati quintali di legna

Dalle 16 di sabato, i Vigili del fuoco sono impegnati in via Madurello ad Altavilla Vicentina per l’incendio di un capanno, utilizzato come legnaia e ricovero mezzi agricoli.

I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno circoscritto e spento l’incendio già generalizzato all’arrivo delle squadre. Bruciati diversi quintali di legna, due motocoltivatori e varie attrezzature. Sono ora in corso le operazioni di bonifica che proseguiranno presumibilmente fino a tarda serata.

Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco.