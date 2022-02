Canna fumaria in fiamme, salvo il tetto

Mercoledì sera, poco dopo le 19, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Montorso per l’incendio della canna fumaria di un’abitazione a due piani.

I pompieri arrivati da Arzignano e Vicenza con un’autopompa, l’autoscala, un modulo antincendio e 7 operatori, hanno iniziato lo spegnimento della canna fumaria, evitando l’estensione delle fiamme al tetto in legno. La canna fumaria è rimasta lesionata in più punti. Inibito l’uso dello scarico dei fumi fino ai lavori di riparazione. I lavori di messa in sicurezza dell’abitazione sono terminati dopo circa due ore.