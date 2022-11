In fiamme il tetto di un'abitazione, l'incendio partito dalla canna fumaria

Alle 15:15, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Frisoni nel comune di Enego per l’incendio di una porzione di tetto di un’abitazione, innescato da una canna fumaria. I pompieri accorsi da Asiago e Bassano con 2 autopompe, 2 autobotti a 10 operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme a circa 30 mq di copertura, evitando un incendio generalizzato. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate alle 18.