Allarme al parcheggio: camper va a fuoco, distrutta anche un'auto

Venerdì notte, poco prima delle 2, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Beggiato a Grisignano di Zocco per l’incendio di un camper, che si è anche esteso ad un vicina autovettura parcheggiata: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme dei due mezzi andati completamente distrutti. Le cause del rogo sono al vaglio dei Vigili del fuoco con il personale specialistico del NIAT (nucleo investigativo antincendio territoriale) e dei carabinieri.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa due ore e mezza.