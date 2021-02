Fiamme al campo di atletica, scatta l’allarme: area messa in sicurezza

Principio d'incendio al campo di atletica. Nel primo pomeriggio di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rosmini a Bassano del Grappa, a seguito della segnalazione di un piccolo rogo che ha interessato un box utilizzato come deposito sportivo da una società di pallavolo.

I pompieri hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento di tutto il materiale e l’estensione dell’incendio ai locali limitrofi.

A bruciare principalmente materiale cartaceo. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza con la bonifica di tutto il materiale depositato. Al vaglio dei tecnici la natura del rogo.