Bosco in fiamme, non si esclude il dolo

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica termineranno presumibilmente in serata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il personale dell’antincendio boschivo regionale, intervenuti con un elicottero per procedere alla bonifica dei focolai residui

Dalle ore 11:30 di lunedì i vigili del fuoco sono impegnati per un incendio boschivo nella zona di via Chiesa Vecchia a Pianezze di Arcugnano. Il rogo potrebbe essere di origine dolosa.

I pompieri intervenuti con 2 moduli antincendio boschivo, un’autobotte e 8 operatori, sono riusciti non senza difficoltà a circoscrivere le fiamme, che hanno coinvolto circa due ettari di bosco lungo un crinale, estremamente impervio e ripido. Sul posto successivamente anche il personale dell’antincendio boschivo regionale, intervenuti anche con un elicottero per procedere alla bonifica dei focolai residui.

Il personale dell’antincendio boschivo dei vigili del fuoco ha provveduto ad un sopralluogo per cercare di determinare le cause dell’incendio insieme ai carabinieri forestali. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica termineranno presumibilmente in serata.