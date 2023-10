Fiamme dalla palazzina, a fuoco il barbecue

Domenica sera, poco prima delle 20, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Caregaro Negrin a Vicenza per l’incendio di una bombola di gpl di un barbecue posto su una terrazza al 3° piano di una palazzina: nessuna persona è rimasta ferita.

I Vigili del fuoco arrivati con un’autopompa l’autoscala e 7 operatori, hanno iniziato a raffreddare la bombola e controllato il dardo di fuoco fino all’esaurimento del gas.

Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 21.15.