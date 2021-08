Bancali in fiamme, bruciato materiale di deposito e teloni

Intervento dei Vigili del fuoco in un'azienda metalmeccanica. Cause al vaglio dei tecnici

Giovedì, intorno alle 13, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Ponte Cocco a Montebello per l'incendio di alcuni bancali all'esterno di un'azienda metalmeccanica.

I pompieri arrivati da Arzignano con due automezzi antincendio e 5 operatori, hanno subito circoscritto le fiamme. Bruciati bancali di legno, alcuni teloni di plastica e altro materiale depositato all'esterno dell'azienda. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa un'ora.