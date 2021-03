Incendio in azienda: l'intervento dei vigili del fuoco 

Alle 15:00 circa di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giulio Natta a Montecchio Maggiore per l’incendio divampato all’interno di un’azienda che produce materiali isolanti e tessuti artificiali: nessuna persona è rimasta ferita.

Evacuato il reparto. I pompieri arrivati da Arzignano e Vicenza con due autopompe un’autobotte e 12 operatori, hanno subito spento le fiamme, già in parte abbassate dalla squadra di primo intervento. L’incendio ha interessato un addolcitore d’acqua a servizio di altri macchinari di laminazione intaccando l’impianto elettrico.

Le fiamme hanno provocato una notevole quantità di fumo che si è stratificata nella parte alta del capannone successivamente evacuato con l’apertura dei lucernari. Le operazione di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati