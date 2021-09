Incendio in un'azienda, in fiamme contenitore di resina

Dalle 13:20 di sabato, i vigili del fuoco stanno operando in via Alcide de Gasperi a Brendola per l’incendio un contenitore di resina tenuta riscaldata, all’interno di un’azienda che produce trasformatori elettrici.

I pompieri arrivati da Vicenza, Lonigo e Arzignano con 3 autopompe, 2 autobotti, un’autoscala e 19 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, sono entrati nel capannone completamente invaso da fumo nero dotati di autorespiratori.

Il personale delle squadre è riuscito in breve tempo a spegnere le fiamme, evitando la propagazione dell’incendio al resto dell’azienda. Sono ora in corso le operazioni di evacuazione dei fumi l’aereazione dei locali e il sopralluogo per determinare le cause dell’incendio. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco volgeranno al termine presumibilmente nel tardo pomeriggio.