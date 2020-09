Camion scarica rifiuti cartacei e partono le fiamme: allarme in azienda

Nel pomeriggio di giovedì, poco dopo le 13, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via della Scienza a Castelgomberto all’interno di un’azienda di trattamento rifiuti cartacei per un principio d’incendio, divampato durante lo scarico di un camion.

Gli operai presenti appena hanno notato le fiamme da uno degli ultimi imballi scaricati, sono prontamente intervenuti con degli estintori, evitando un incendio generalizzato. I pompieri arrivati da Arzignano hanno controllato e bonificato tutto il materiale del carico rimasto coinvolto.

Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto anche i carabinieri.