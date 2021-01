Autoarticolato in fiamme: illeso il conducente

Nel pomeriggio di giovedì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Roggia di Mezzo a Montorso Vicentino per il principio d’incendio di un autoarticolato.

I pompieri arrivati da Arzignano, hanno spento il principio d’incendio dello pneumatico anteriore, probabilmente innescatosi per un blocco dei freni. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.