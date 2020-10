Autoarticolato va a fuoco, traffico bloccato lungo la Sp246

Martedì, poco dopo le 9, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP246 in via Monte Verlaldo, a Cornedo Vicentino per il principio d’incendio di un autoarticolato, causato dal probabile bocco delle ganasce.

I pompieri arrivati da Arzignano, hanno prontamente raffreddato le ruote interessate i cui pneumatici erano intanto scoppiati e monitorato le temperature del mezzo con una termocamera. Le operazioni di messa in sicurezza del mezzo da parte dei Vigili del fuoco sono durate circa un’ora e mezza.