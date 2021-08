Anomalia all'auto, conducente accosta e il veicolo viene avvolto dalle fiamme

Giovedì, poco dopo mezzogiorno, i Vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi del centro commerciale Piramidi a Torri di Quartesolo per l'incendio di un'auto.

Il proprietario dell'auto, mentre percorreva la tangenziale ha notato che qualcosa non andava. Si è fermato in prossimità del centro commerciale ed è sceso per controllare quando sono divampate le fiamme. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno spento con la schiuma l'autovettura, oramai completamente avvolta dalle fiamme. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.