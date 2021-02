Rogo nella notte, auto prende fuoco 

L'intervento dei vigili del fuoco. Indagini in corso per stabilire le cause dell'incendio

Nella notte tra sabato e domenica, poco prima delle 3:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Francesco Gualtieri a Schio per l’incendio di un’auto: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno spento le fiamme con la schiuma il rogo della vettura, evitando il coinvolgimento di altre auto, alcune spostate prima dell’arrivo della squadra. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.