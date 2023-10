Mercoledì sera, intorno alle 21.30, un’auto in sosta in via Vittoria, a Mussolente è stata avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Le cause dell'incendio dell'auto ferma da mesi sono al vaglio della squadra intervenuta e dei carabinieri. L’intervento dei Vigili del fuoco è terminato dopo circa un’ora.