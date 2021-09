Scoppia l'incendio nei garage: due auto distrutte, anziana salvata dai Vigili del fuoco

L'allarme è scattato nella mattinata di domenica, in provincia. La donna era rimasta bloccata dal fumo che aveva invaso in parte l’abitazione ai piani superiori disposta su due livelli

Domenica mattina, poco prima delle 9, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Giuseppe Brolatti a Marano Vicentino per l’incendio di due auto all’interno di un garage seminterrato, portata in salvo un’anziana rimasta bloccata dal fumo al piano superiore della casa.

I pompieri arrivati da Schio con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori hanno spento l’incendio che ha completamente bruciato una Mercedes classe A e una Volkswagen Golf.

Portata fuori dai Vigili del fuoco una donna anziana rimasta bloccata dal fumo che aveva invaso in parte l’abitazione ai piani superiori disposta su due livelli. Danni da fumo anche alla facciata della casa. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 11 con l’aereazione dell’alloggio.