L'auto prende fuoco in corsa, le fiamme la distruggono

Mercoledì alle 17:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 47 all'uscita di Romano D'Ezzelino per un incendio che ha coinvolto un'auto. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso.

Durante la marcia, il conducente ha notato qualcosa di anomalo e si è fermato per verificare la situazione. Dopo essere sceso dall'auto, il veicolo ha preso fuoco. I vigili del fuoco di Bassano del Grappa sono intervenuti e hanno utilizzato la schiuma per spegnere le fiamme, ma l'auto è stata danneggiata in modo irreparabile. Le cause dell'incendio sono probabilmente di natura elettromeccanica e verranno valutate dalla squadra intervenuta.