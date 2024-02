Rogo nella notte, auto completamente distrutta dalle fiamme

La notte scorsa, alle 2:15 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Valbruna ad Arzignano per un’auto andata a fuoco: nessuna persona è rimasta ferita. L’auto era stata parcheggiata diverse ore prima nei pressi del cancello dell’abitazione. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno spento l’auto avvolta dalle fiamme, andata completamente distrutta. Le cause dell’incendio di probabilmente natura elettromeccaniche sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento dell’auto sono terminate dopo circa un’ora e mezza.