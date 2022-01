Fiamme nel box: distrutta un'auto

Un quarto d’ora dopo la mezzanotte di sabato, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Vicariato a Barbarano Mossano per l’incendio di un’auto all’interno di un box di lamiera.

I pompieri arrivati da Vicenza e Lonigo con due autopompe, un’autobotte e 12 operatori, hanno spento le fiamme, che hanno completamente bruciato l’auto e la struttura di ricovero. Le cause di probabile natura elettrica della vettura sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa due ore.