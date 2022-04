Perdita di gpl, auto avvolta dalle fiamme

Sabato, poco dopo le 9.30 di sabato, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Pusterla a Bassano del Grappa per l’incendio di auto provocato dalla perdita di gas gpl dell’impianto di alimentazione del mezzo, che ha provocato anche un’esplosione: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno spento del tutto le fiamme, già abbassate con un estintore da un passante e chiuso la bombola di alimentazione del serbatoio della Mercedes classe E, bloccando la perdita.

L’esplosione ha provocato la rottura del vetro di una finestra di una vicina abitazione. Durante le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al traffico, fino alla rimozione dell’auto.