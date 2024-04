Fumo dal cofano, il conducente accosta e l'auto viene divorata dalle fiamme

Venerdì sera, intorno alle 19.20, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Portile a Bassano del Grappa per l’incendio di un’auto: nessuna persona è rimasta coinvolta.

L’autista stava percorrendo la via, quando ha notato delle anomalie e ha visto fumo venire fuori dal cofano. Si è subito fermato ed è sceso, mentre l’auto ha preso fuoco.

I Vigili del fuoco intervenuti dal locale distaccamento con due mezzi, hanno spento le fiamme che hanno irrimediabilmente distrutto l’auto. Le cause di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento raffreddamento e bonifica sono terminate dopo circa un’ora.