Auto in fiamme, ragazzi scendono appena in tempo

Via Baggi

Venerdì notte, intorno alle 2, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Baggi a Bassano del Grappa per l’incendio di una Peugeot 207, incolumi i tre ragazzi che erano a bordo.

Il conducente si è accorto che qualcosa non andava, è sceso insieme con gli altri due amici, mentre l’auto si incendiava. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno spento il rogo dell’auto andata completamente distrutta. Danneggiata anche la siepe di un’abitazione.

Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza con la rimozione del mezzo da parte del carro attrezzi.