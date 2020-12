Anomalia all'auto, conducente scende appena in tempo: veicolo avvolto dalle fiamme

Nel primo pomeriggio di domenica i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Breganzola ad Arzignano per l’incendio di un’auto alimentata a gas: nessuna persona è rimasta ferita.

L’autista della BMW 520 mentre percorreva la strada si è accorto che qualcosa non andava. È sceso mentre la parte anteriore dell’auto prendeva fuoco. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno spento le fiamme, probabilmente causate da una anomalia elettromeccanica.

Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della vettura sono terminate dopo circa un’ora.