Auto in fiamme, il conducente scende appena in tempo

Via Pilla

Mercoledì, poco dopo le 19 di mercoledì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Pilla ad Arcugnano, nei pressi della trattoria a Celibi, per l’incendio di un’auto.

I pompieri arrivati da Vicenza con il personale di prima partenza, hanno spento le fiamme divampate nel vano motore per probabili cause elettromeccaniche. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.