Auto in fiamme in autostrada, a fuoco anche i pannelli antirumore

Poco dopo le 20 di venerdì 10 maggio, i Vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Grisignano e Vicenza Est in direzione Milano per l'incendio di un'auto: nessuna persona è rimasta coinvolta.

Il conducente stava percorrendo l’autostrada, quando ha notato che qualcosa non andava, ha accostato in corsia di emergenza ed è sceso, mentre l’auto ha preso fuoco.

I Vigili del fuoco arrivati da Vicenza con due automezzi, hanno spento l’incendio dell'auto, le cui fiamme si erano già estese anche alle barriere antirumore. Sul posto la Polizia stradale e il personale ausiliario dell'autostrada. Le operazioni dei Vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa un’ora