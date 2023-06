Anomalia all'auto, il conducente scende appena in tempo: mezzo avvolto dalle fiamme

Lunedì, poco dopo le 17, i Vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A31 tra la diramazione dell’A4 e lo svincolo di Vicenza Nord in direzione Piovene per l’incendio di un’auto.

L’autista mentre stava percorrendo l’autostrada, ha notato che qualcosa non funzionava bene si è fermato ed è sceso, mentre l’auto ha preso fuoco.

I pompieri arrivati da Vicenza hanno spento con la schiuma la Bmw serie 1 andata irrimediabilmente danneggiata. Le cause di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.