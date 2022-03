Fiamme in appartamento, inquilino si mette in salvo

Nella tarda mattinata di mercoledì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Cavour a Malo per l’incendio di un appartamento, al 3° piano fuori terra di un piccolo condominio: nessuna persona è rimasta ferita.

L’uomo che si trovava ai fornelli si è subito messo in salvo. I pompieri arrivati da Schio e da Vicenza con un’autopompa, un modulo antincendio, l’autoscala e 7 operatori, sono entrati dotati di autorespiratori nell’appartamento spegnendo le fiamme, riuscendo ad evitare un rogo generalizzato.

L’incendio ha completamente bruciato la cucina, causando danni da fumo al resto dell’appartamento. Inibito l’uso dell’appartamento fino ai lavori di ripristino degli impianti e delle condizioni igienico ambientali. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo 3 ore circa.