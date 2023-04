Incendio in appartamento, 15 intossicati tra cui due carabinieri

Dalle 12 di lunedì, i Vigili del fuoco sono impegnati a Cartigliano per l’incendio divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina composta da quattro piani, in via Aldo Moro. Il bilancio è di 15 persone intossicate per aver respirato del fumo tra cui due carabinieri.

I Vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa, e Vicenza con due autopompe un'autobotte, l'autoscala e 14 operatori, hanno evacuato 6 persone tra cui una disabile.

Gli intossicati sono stati assistiti dal personale del Suem 118 e trasferiti con numerose ambulanze negli ospedali di Bassano e Santorso. Tra gli intossicati due carabinieri intervenuti nelle prime fasi dell’incendio. A coordinare i soccorsi il funzionario di guardia del comando di Vicenza, che ha anche eseguito un primo sopralluogo per le valutazioni tecniche del caso.

“Esprimo tutta la mia vicinanza ai due carabinieri che oggi sono rimasti intossicati per essere stati tra i primi ad intervenire nell’incendio a Cartigliano - ha dichiarato il governatore Luca Zaia sottolineando apprezzamento per l’operato di due appartenenti all’Arma, tra i primi a intervenire di fronte alle fiamme - Con il loro pronto intervento e un senso del dovere encomiabile hanno contribuito a evitare danni maggiori ai residenti, fino a dover ricorrere loro stessi al soccorso sanitario. Per il comportamento eroico dimostrato esprimo il mio ringraziamento insieme agli auguri di pronta guarigione a loro e a tutti i cittadini coinvolti”.

“Oltre ai due carabinieri, un plauso va anche ai Vigili del Fuoco intervenuti tempestivamente in un’operazione che ho appreso non essere stata delle più semplici e agli operatori del Suem 118 – ha concluso il governatore -Insieme hanno dimostrato che nelle emergenze i cittadini possono contare su professionisti ben preparati”.