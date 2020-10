Pentola lasciata accesa sul fuoco, scoppia l'incendio in appartamento

I vigili del fuoco, nel pomeriggio di martedì, sono intervenuti in via Paolo Sarpi a Brendola per un principio d’incendio in un appartamento.

Le fiamme divampate dal piano cottura si sono estese ai pensili. I pompieri entrati nell’appartamento invaso dal fumo dotati di autoprotettori, hanno subito spento il focolaio probabilmente causato da una pentola lasciata sul fuoco. Al momento del principio d’incendio in casa non era presente nessuno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inibito l’uso dell’alloggio fino al ripristino della salubrità degli ambienti.