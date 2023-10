Fiamme dalla cucina, scoppia l’incendio in appartamento

Sabato, intorno alle 13, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Sant'Agostino, ad Arcugnano per l’incendio sviluppatosi al secondo piano di una casa: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori, hanno spento le fiamme divampate nella cucina andata completamente bruciata. Danni da fumo al resto dell’appartamento. Nessun danno all’appartamento sottostante.

Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell’alloggio al momento inagibile sono terminate alle 17 circa.