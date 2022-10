Va a fuoco la canna fumaria, intervengono i pompieri

Circa alle 14 di oggi, lunedì 3 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Capponi, a Cesuna di Roana, per l’incendio di una canna fumaria.

I pompieri arrivati da Asiago con un’autopompa, l’autoscala e cinque operatori, hanno spento con acqua nebulizzata il condotto di evacuazione dei fumi per poi raffreddarlo, evitando l’estensione delle fiamme alla copertura dell’abitazione. Il condotto dei fumi è stato poi controllato con una termocamera per escludere la presenza di eventuali focolai. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 16.