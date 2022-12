Incendio in una casa, i pompieri spengono le fiamme

Poco prima delle 15 di oggi, martedì 27 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cinque ad Asiago per il principio d’incendio di un’abitazione, nel quale fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi dal vicino distaccamento che si trova nella stessa via, nonostante le difficoltà a raggiungere l’immobile, in quanto non ci sono passaggi idonei per i mezzi di soccorso, sono riusciti a spegnere le fiamme, evitando un incendio generalizzato della casa.

Al momento delle fiamme nessuna persona era in casa e l’allarme al 115 è stato dato dai vicini di casa. Il fuoco, divampato nel terrazzo della mansarda della tipica abitazione di montagna e si è subito al rivestimento in legno, allo spiovente del tetto e la copertura. Coinvolta dalle fiamme anche una bombola di GPL che si trovava nel poggiolo. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.