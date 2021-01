Scoppia l'incendio in casa, 92enne esce appena in tempo

Momenti di paura per una 92enne di Lusiana che nel tardo pomeriggio di giovedì si è vista scoppiare un incendio in casa. La donna è riuscita ad uscire in tempo dalla sua abitazione e ha allertato i Vigili del fuoco.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, Asiago e Vicenza con due autopompe, tre autobotti, un’autoscala e 12 operatori, hanno spento le fiamme dell’abitazione disposta su tre livelli, riuscendo a evitare il coinvolgimento delle case affiancate. L’incendio ha interessato tutti e tre i livelli dell’abitazione con i solai in legno.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa tre ore.