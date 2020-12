Incendio in abitazione, donna sviene tra le fiamme: salvata dai Vigili del fuoco

Lunedì sera, poco dopo le 23, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Fontoli a Valstagna per l’incendio di un appartamento.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa e in supporto da Feltre, con due autopompe, un’autobotte e 10 operatori, sono entrati dotati di autorespiratore nell’appartamento completamente invaso dal fumo, rinvenendo la donna svenuta all’interno, la quale è stata subito portata fuori e assistita dal personale sanitario del Suem 118.

La 66enne è stata stabilizzata e subito trasferita in ospedale. Le due squadre hanno spento del tutto le fiamme, divampate nel locale soggiorno cucina, dell’alloggio facente parte di una unità abitativa di tre appartamenti. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici de Vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo due ore circa.