Incendio in abitazione, bruciata la struttura e collassato il tetto

L'edificio era utilizzato dai titolari come deposito e laboratorio di falegnameria

La notte di Pasqua, a mezzanotte circa, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Mentana a Schio per l’incendio di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita.

All’arrivo dei Vigili del fuoco l’abitazione non abitata ma utilizzata come laboratorio hobby-stico di falegnameria e deposito era completamente avvolta dalle fiamme. I pompieri arrivati dal locale distaccamento da Vicenza e dal distaccamento volontario di Thiene con 3 autopompe, 2 autobotti, un’autoscala e 18 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere le fiamme e salvare l’abitazione in legno attigua.

Bruciata tutta la struttura di due piani con il collassamento del tetto. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dell’ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della casa sono terminate all’alba.