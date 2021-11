Incendio in abitazione: cane e padrone morti tra le fiamme

Intervento dei Vigili del fuoco, alle prime luci dell'alba di giovedì, in via Prà Castello, a Levà di Montecchio Precalcino per un incendio divampato in un'abitazione.

All’arrivo dei pompieri, accorsi da Vicenza, con un’autopompa, due autobotti, l’autoscala, 10 operatori e il funzionario di guardia, l’incendio era completamente generalizzato e interessava i due piani dell’abitazione. Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’abitazione attigua.

Quando i Vigili de fuoco dotati di autorespiratori sono riusciti a entrare nella casa, hanno rinvenuto il corpo di un uomo e del cane. Sono ora in corso le operazioni di raffreddamento dei resti dell’abitazione. Sul posto il personale del Suem 118 e dei carabinieri.

La vittima dell'incendio è Gianni Marotto, 75enne, tecnico radiologo in pensione. Cane e padrone sono morti e intossicazione da fumi con conseguenze asfissia. La causa del rogo è verosimilmente ricollegabile a stufa a cherosene.

La vittima era conosciuta in paese per essere un accumolatore seriale, il 75enne viveva infatti in precarie condizioni igieniche. L'Ag ha disposto il sequestro dell'immobilem di proprietà della vittima. Allo stato dei fatti i carabinieri escludono azioni dolose di terzi.