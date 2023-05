Il materasso prende fuoco: 51enne muore, intossicato il marito

Una vera e propria tragedia tra le mura domestiche si è consumata in una villetta di via Alessandro Volta, a Montecchio Maggiore. Intorno alle 7 di mercoledì la chiamata al 115 per un incendio divampato al piano superiore dove dormiva una 51enne, trovata poi esanime.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il materasso in lattice sul quale riposava la donna ha preso fuoco. I Vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno estratto il materasso in lattice che continuava a fumare, mentre la donna, portata fuori dalla stanza piena di fumo dal marito era purtroppo deceduta. L’uomo sotto shock è stato assistito dal personale sanitario e trasferito per accertamenti in pronto soccorso.

Le cause dell’incendio del materasso sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto. L’abitazione è stata arieggiata e messa in sicurezza dai Vigili del fuoco.