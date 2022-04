Dà fuoco alla casa dopo una lite con l'amico: 24enne denunciata per lesioni

Nella notte tra giovedì e venerdì, una giovane donna ha chiesto l'intervento dei carabinieri di Bassano per un incendio divampato nella sua abitazione. I militari, arrivati sul posto, hanno notato del fumo fuoriuscire dal primo piano di una porzione di bifamiliare, ed una persona che per paura delle fiamme, si lasciava cadere al suolo, venendo subito assistita dai militari intervenuti.

La persona in questione era la 24enne che aveva chiesto l'intervento dei militari. Nella stessa circostanza, veniva identificato anche l’amico della giovane, ospitato in casa, 26enne che mostrava su varie parti del corpo come delle scottature. Entrambi sono stati quindi accompagnati in ospedale per le necessarie cure.

I militari, guidati dalla pm Cristina Carunchio hanno quindi cercato di fare chiarezza sull'accaduto appurando che i due giovani avevano avuto un’accesa discussione originata da futili motivi, al termine della quale, la donna decideva di appiccare il fuoco.

Il ragazzo è stato dimesso dall’ospedale di Bassano nel pomeriggio di giovedì con una prognosi di 35 gg s.c. per ustioni, mentre la donna è stata trattenuta in osservazione con la medesima diagnosi. A fronte del quandro emerso dalle indagini la donna è stata denunciata per lesioni personali aggravate e danneggiamento seguito incendio.